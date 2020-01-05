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21:16   5 Января 2020
Россия

Российские лыжники взяли «золото» и «серебро» в гонке «Тур де ски»

Российские лыжники взяли «золото» и «серебро» в гонке «Тур де ски»

Российский лыжник Александр Большунов выиграл многодневную гонку  «Тур де ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.  Россиянин Сергей Устюгов пришел вторым.

«До последних метров боялся выходить вперед. Эта гора ошибок не прощает. Но сегодня был мой день. Даже силы сейчас остались по сравнению с тем, что со мной было два года назад», – сказал Большунов после гонки.

У женщин первое место на «Тур де Ски» заняла норвежка Тереза Йохауг. Второй в общем зачете стала россиянка Наталья Непряева.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #спорт #лыжи #тур де ски #устюгов #большунов

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