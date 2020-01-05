Российские лыжники взяли «золото» и «серебро» в гонке «Тур де ски»

Российский лыжник Александр Большунов выиграл многодневную гонку «Тур де ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Россиянин Сергей Устюгов пришел вторым.

«До последних метров боялся выходить вперед. Эта гора ошибок не прощает. Но сегодня был мой день. Даже силы сейчас остались по сравнению с тем, что со мной было два года назад», – сказал Большунов после гонки.