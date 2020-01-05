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Помпео пообещал принять «уместные и соразмерные» действия в ответ на угрозы Ирана

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20:54   5 Января 2020
Весь мир

Помпео пообещал принять «уместные и соразмерные» действия в ответ на угрозы Ирана

Помпео пообещал принять «уместные и соразмерные» действия в ответ на угрозы Ирана

США примут «уместные и соразмерные» меры в ответ на угрозы американцам со стороны Ирака. Об этом госсекретать Маек Помпео  заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News.

«Мы примем ответные меры, которые будут уместны и соразмерны с действиями, угрожающими жизни американцев. Это то, что мы уже сделали. Нет никаких причин, чтобы американский народ или иранский режим когда-либо ожидали от нас чего-то другого», – сказал Помпео.

Так госсекретарь ответил на вопрос о том, были ли его слова «заставить руководство Ирана заплатить цену» за свои действия прямой угрозой республике. 

3 января в ходе операции Пентагона, военные США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где командующий силами специального назначения «Кудс» генерала Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых Вашингтоне считают причастными к нападению на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тереган не настроен на войну с США, но готов к любым обстоятельствам. Страна ответит за гибель своего генерала, но эти действия не приведут к войне.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #иран #ирак #помпео

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