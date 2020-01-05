Старейшей женщине в мире сегодня исполнилось 117 лет

Самая старая женщина на Земле Японка Канэ Танака сегодня отмечает 117-летие. В доме престарелых, где она сейчас живет, устроили вечеринку с тортом, шариками и свечками.

Имениннице очень понравился праздничный десерт.

«Очень вкусно, хочется еще», – сказала она.

9 марта 2019 года Танака вошла в Книгу рекордов Гинесса как самая старая жительница планеты из всех живущих.

Долгожительница родилась 2 января 1903 года. Она была седьмым ребенком в семье, у нее было девять братьев и сестер. В 19 лет Танака вышла замуж. Пара вырастила пять детей, одного из которых они усыновили.