Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал отвратительной идею понизить возраст для вступления в брак. Своим мнением парламентарий поделился с «Политикой Сегодня».

Минюст планирует внести коррективы в Семейный кодекс и изменить возраст вступления в брак. А именно отредактировать статью №13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона «Об актах гражданского состояния». Также планируется уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак.

В Госдуме рассмотрят проект ориентировочно в феврале 2021 года.

«Мне кажется, что современные установки и современные границы полностью отвечают традициям нашего общества на современном этапе. Я, конечно, понимаю, что может быть, кому-то приятно вернуться во времена раннего феодализма или утешить свои аномальные, противоестественные потребности. Даже не потребности, а «хотелки» в сторону снижения возраста. У нас совершенно четко оговорено, что 18-летний гражданин может вступать в брак. Возможно лишь исключение, для подростков 16-летних и старше с разрешения родителей», — говорит Милонов.

А потому никакой проблемы в возрасте для вступления в брак сегодня политик не видит.

Более того, если Минюст все-таки решится поменять возраст, а именно понизить, то необходимо будет менять и понятие дееспособности. Так, надо менять не только Семейный кодекс. При этом, как отметил Милонов, ограниченная дееспособность наступает с 14 лет.

«Рассматривать уменьшение возраста вступления в брак просто невозможно. Это совершенно отвратительная, мне кажется, идея», — заключил собеседник агентства.

В России можно вступить в брак с 18 лет. Если есть уважительные причины, такие как, например, беременность, то органы местного самоуправления могут разрешить брак молодым людям с 16 лет.

Однако некоторые регионы разрешили вступать в брак в особых обстоятельствах с 14 лет.