Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские лыжники взяли «золото» и «серебро» в гонке «Тур де ски»

Российские лыжники взяли «золото» и «серебро» в гонке «Тур де ски»

 Милонов назвал отвратительной идею понизить возраст для вступления в брак

Милонов назвал отвратительной идею понизить возраст для вступления в брак
В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

 Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов
Помпео пообещал принять «уместные и соразмерные» действия в ответ на угрозы Ирана

Помпео пообещал принять «уместные и соразмерные» действия в ответ на угрозы Ирана

Старейшей женщине в мире сегодня исполнилось 117 лет

Старейшей женщине в мире сегодня исполнилось 117 лет
Российские лыжники взяли «золото» и «серебро» в гонке «Тур де ски»

Российские лыжники взяли «золото» и «серебро» в гонке «Тур де ски»

 Милонов назвал отвратительной идею понизить возраст для вступления в брак

Милонов назвал отвратительной идею понизить возраст для вступления в брак
В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

 Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов
Помпео пообещал принять «уместные и соразмерные» действия в ответ на угрозы Ирана

Помпео пообещал принять «уместные и соразмерные» действия в ответ на угрозы Ирана

Старейшей женщине в мире сегодня исполнилось 117 лет

Старейшей женщине в мире сегодня исполнилось 117 лет
20:18   5 Января 2020
Россия

Пушкина выступила против снижения брачного возраста в РФ

Пушкина выступила против снижения брачного возраста в РФ

Зампред комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила против идеи снизить брачный возраст в РФ. Пушкина убеждена, что подростки не готовы строить семью ни физически, ни морально, ни материально. А в Семейном Кодексе уже предусмотрены исключения для вступления в брак до 18 лет.

«Конечно, ни физически, ни морально, ни материально они в таком возрасте не могут и не готовы самостоятельно строить полноценную семью. Кроме того, в случае снижения брачного возраста мы можем развязать руки педофилам», — подчеркнула Пушкина.

Ранее стало известно, что Минюст планирует скорректировать брачный возраст. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.

Пушкина напомнила, что сейчас по законодательству можно вступать в брак с 18 лет. В случае беременности, брак можно заключить с 16 лет, а в некоторых регионах РФ – с 14. 

По ее мнению, в брак могут вступать только полностью дееспособные люди.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#брак #пушкина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...