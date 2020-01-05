Пушкина выступила против снижения брачного возраста в РФ

Зампред комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила против идеи снизить брачный возраст в РФ. Пушкина убеждена, что подростки не готовы строить семью ни физически, ни морально, ни материально. А в Семейном Кодексе уже предусмотрены исключения для вступления в брак до 18 лет.

«Конечно, ни физически, ни морально, ни материально они в таком возрасте не могут и не готовы самостоятельно строить полноценную семью. Кроме того, в случае снижения брачного возраста мы можем развязать руки педофилам», — подчеркнула Пушкина.

Ранее стало известно, что Минюст планирует скорректировать брачный возраст. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.

Пушкина напомнила, что сейчас по законодательству можно вступать в брак с 18 лет. В случае беременности, брак можно заключить с 16 лет, а в некоторых регионах РФ – с 14.

По ее мнению, в брак могут вступать только полностью дееспособные люди.