Восемнадцатилетний парень погиб от ножевых ранений, спасая женщину от злоумышленника

Молодой человек погиб, защищая женщину от злоумышленника в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

3 января в городе Павлове злоумышленник напал на женщину. Услышав крики, молодые люди 17 и 18 лет бросились на помощь. Преступник пытался скрыться, но парни его догнали. Злоумышленник достал нож, нанес парням несколько ударов и скрылся. Восемнадцатилений юноша скончался на месте, другого молодого человека доставили в больницу.

Полиции удалось задержать подозреваемого.

«Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за совершение аналогичных преступлений, 58-летний гражданин», – говорится в сообщении полиции.

Ему предъявили обвинение в убийстве. От дачи показаний обвиняемый отказался.