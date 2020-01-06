Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Восемнадцатилетний парень погиб от ножевых ранений, спасая женщину от злоумышленника

Восемнадцатилетний парень погиб от ножевых ранений, спасая женщину от злоумышленника

Онколога Павленко похоронят на Киновеевском кладбище В Петербурге

Онколога Павленко похоронят на Киновеевском кладбище В Петербурге
Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

 Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы
МИД Китая призвал Вашингтон не злоупотреблять военной силой

МИД Китая призвал Вашингтон не злоупотреблять военной силой

 Зачем Трамп отдал роковой приказ убить Сулеймани

Зачем Трамп отдал роковой приказ убить Сулеймани
Восемнадцатилетний парень погиб от ножевых ранений, спасая женщину от злоумышленника

Восемнадцатилетний парень погиб от ножевых ранений, спасая женщину от злоумышленника

Онколога Павленко похоронят на Киновеевском кладбище В Петербурге

Онколога Павленко похоронят на Киновеевском кладбище В Петербурге
Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

 Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы
МИД Китая призвал Вашингтон не злоупотреблять военной силой

МИД Китая призвал Вашингтон не злоупотреблять военной силой

 Зачем Трамп отдал роковой приказ убить Сулеймани

Зачем Трамп отдал роковой приказ убить Сулеймани
11:58   6 Января 2020
Россия

Восемнадцатилетний парень погиб от ножевых ранений, спасая женщину от злоумышленника

Восемнадцатилетний парень погиб от ножевых ранений, спасая женщину от злоумышленника

Молодой человек погиб, защищая женщину от злоумышленника в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

3 января в городе Павлове злоумышленник напал на женщину. Услышав крики, молодые люди 17 и 18 лет бросились на помощь. Преступник пытался скрыться, но парни его догнали. Злоумышленник достал нож, нанес парням несколько ударов и скрылся. Восемнадцатилений юноша скончался на месте, другого молодого человека доставили в больницу.

Полиции удалось задержать подозреваемого.

«Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за совершение аналогичных преступлений, 58-летний гражданин», – говорится в сообщении полиции.

Ему предъявили обвинение в убийстве. От дачи показаний обвиняемый отказался.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#убийство #происшествие #нижний новгород

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...