Онколога Павленко похоронят на Киновеевском кладбище В Петербурге

Хирурга-онколога Андрея Павленко, который скончался 5 января от рака желудка, похоронят 6 января на Киновеевском кладбище в Петербурге. Об этом вдова Анна Гегечкори сообщила на своей странице в Facebook.

Церемония прощания начнется в 13:15 в Спасо-преображенском Соборе. Похороны состоятся в 15:00.

Почти два года назад Павленко узнал, что у него рак желудка третьей стадии. Онколог продолжил лечить и оперировать пациентов, несмотря на свою болезнь. Павленко создал блог, в котором рассказывал про свое лечение и общался с подписчиками.

1 января онколог опубликовал на своей странице в Facebook прощальное послание, в котором попросил неравнодушных поддержать его семью.