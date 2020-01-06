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11:58   6 Января 2020
Россия

Онколога Павленко похоронят на Киновеевском кладбище В Петербурге

Онколога Павленко похоронят на Киновеевском кладбище В Петербурге

Хирурга-онколога Андрея Павленко, который скончался 5 января от рака желудка, похоронят 6 января на Киновеевском кладбище в Петербурге. Об этом вдова Анна Гегечкори сообщила на своей странице в Facebook.

Церемония прощания начнется в 13:15 в Спасо-преображенском Соборе. Похороны состоятся в 15:00.

Почти два года назад Павленко узнал, что у него рак желудка третьей стадии. Онколог продолжил лечить и оперировать пациентов, несмотря на свою болезнь. Павленко создал блог, в котором рассказывал про свое лечение и общался с подписчиками.

1 января онколог опубликовал на своей странице в Facebook прощальное послание, в котором попросил неравнодушных поддержать его семью.

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Автор: Алина Бранцевич
#онкология #павленко

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