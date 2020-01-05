Решение Турции поддержать ПНС негативно скажется на Средиземноморском регионе – МИД Египта

Решение Турции поддерживать террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) негативно повлияет на стабильность в Средиземноморском регионе. Об этом сообщили в МИД Египта.

В Каире подчеркнули, что решение парламента Турции направить военный контингент в Ливию нарушает резолюции международного права.

«Законопроект турецкого парламента об отправке военного контингента в Ливию является нарушением резолюций международного права», — говорится в сообщении.

Власти Египта призвали международное сообщество вмешаться и предотвратить негативные последствия кризиса в Ливии.

2 января парламент Турции одобрил отправку своих военных сил в Ливию. Позднее террористы из ПНС Ливии запросили у Анкары военную помощь.

Африканский союз и Саудовская Аравия также осудили решение турецкого парламента. Греция, Израиль и Кипр назвали помощь Турции террористам ПНС нарушением суверенитета Ливии и призвали Анкару не вмешиваться в дела страны.

Ранее журналисты ФАН выяснили, что Турция поставляет в Ливию оружие и бойцов, игнорируя при этом эмбарго ООН.

ПНС Ливии было сформировано в 2016 году согласно Схиратскому соглашению, согласно которому, срок правления ПНС истек еще в 2018 году. Террористы ПНС Ливии заседают в Триполи, где Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром ведет контртеррористическую операцию с 2014 года.