Ройзман высмеял осуждающих убийство Сулеймани, чтобы попасть в «тусовку либералов»

Бывший градоначальник Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал США в убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, чтобы влиться в «либеральную тусовку» в преддверии предстоящих парламентских выборов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Более того, он не просто поддержал страну-убийцу неугодных, но и высмеял тех, кому такая ситуация пришлась не по нраву. В Twitter он «дерзко» прокомментировал призывы иранских и турецкий чиновников противостоять незаконным действиям Вашингтона.

Помимо этого, он решил идти и против «своих» — российских чиновников, которые не могли оставить этот вопиющий случай беззакония без внимания.

Стоит отметить, что подобное поведение со стороны представителей либерального сообщества России вовсе неудивительно. Они готовы использовать любую резонансную тему, чтобы получить от западных инвесторов побольше денег и лояльность. По этому же пути решил пойти и Ройзман, ведь его амбиции простираются дальше регионального уровня. Напомним, что еще в октябре 2019 года он заявил о намерении участвовать в выборах в Государственную думу России 2021 года.

Ему нужна лояльность иностранных спонсоров, чтобы получить от них средства на гонку за депутатское кресло. Одним из таких «папиков», очевидно, может выступить любитель российской «оппозиции» и беглый олигарх Михаил Ходорковский. К тому же, в 2016 году он уже предлагал кандидатуру Ройзмана на пост президента России.

Напомним, что 3 января американцы провели операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в районе багдадского аэропорта. Вашингтон считает, что они причастны к нападению на посольство США в Багдаде, произошедшее в последний день минувшего года. В результате атаки генерал и замглавы, также как и сопровождавшие их военные, погибли.

Иран, в свою очередь, пообещал отомстить за убийство Сулеймани. В целом, мировое сообщество раскритиковало шаг Вашингтона. Так, глава Сирии Башар Асад выразил соболезнования из-за убийства генерала, который боролся с терроризмом.