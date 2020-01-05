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Ройзман высмеял осуждающих убийство Сулеймани, чтобы попасть в «тусовку либералов»

Ройзман высмеял осуждающих убийство Сулеймани, чтобы попасть в «тусовку либералов»

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Ройзман высмеял осуждающих убийство Сулеймани, чтобы попасть в «тусовку либералов»

Ройзман высмеял осуждающих убийство Сулеймани, чтобы попасть в «тусовку либералов»

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18:31   5 Января 2020
Россия

Ройзман высмеял осуждающих убийство Сулеймани, чтобы попасть в «тусовку либералов»

Ройзман высмеял осуждающих убийство Сулеймани, чтобы попасть в «тусовку либералов»

Бывший градоначальник Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал США в убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, чтобы влиться в «либеральную тусовку» в преддверии предстоящих парламентских выборов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Более того, он не просто поддержал страну-убийцу неугодных, но и высмеял тех, кому такая ситуация пришлась не по нраву. В Twitter он «дерзко» прокомментировал призывы иранских и турецкий чиновников противостоять незаконным действиям Вашингтона.

Ройзман высмеял осуждающих убийство Сулеймани, чтобы попасть в «тусовку либералов»

Помимо этого, он решил идти и против «своих» — российских чиновников, которые не могли оставить этот вопиющий случай беззакония без внимания.

Ройзман высмеял осуждающих убийство Сулеймани, чтобы попасть в «тусовку либералов»

Стоит отметить, что подобное поведение со стороны представителей либерального сообщества России вовсе неудивительно. Они готовы использовать любую резонансную тему, чтобы получить от западных инвесторов побольше денег и лояльность. По этому же пути решил пойти и Ройзман, ведь его амбиции простираются дальше регионального уровня. Напомним, что еще в октябре 2019 года он заявил о намерении участвовать в выборах в Государственную думу России 2021 года.

Ему нужна лояльность иностранных спонсоров, чтобы получить от них средства на гонку за депутатское кресло. Одним из таких «папиков», очевидно, может выступить любитель российской «оппозиции» и беглый олигарх Михаил Ходорковский. К тому же, в 2016 году он уже предлагал кандидатуру Ройзмана на пост президента России.

Ройзман высмеял осуждающих убийство Сулеймани, чтобы попасть в «тусовку либералов»

Напомним, что 3 января американцы провели операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в районе багдадского аэропорта. Вашингтон считает, что они причастны к нападению на посольство США в Багдаде, произошедшее в последний день минувшего года. В результате атаки генерал и замглавы, также как и сопровождавшие их военные, погибли.

Иран, в свою очередь, пообещал отомстить за убийство Сулеймани. В целом, мировое сообщество раскритиковало шаг Вашингтона. Так, глава Сирии Башар Асад выразил соболезнования из-за убийства генерала, который боролся с терроризмом.

Ройзман высмеял осуждающих убийство Сулеймани, чтобы попасть в «тусовку либералов»

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #ходорковский #запад #ройзман #либералы #сулеймани

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