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Брошенные на подмогу террористам ПНС два отряда сирийских боевиков уничтожены в Ливии
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Решение Турции поддержать ПНС негативно скажется на Средиземноморском регионе – МИД Египта

Решение Турции поддержать ПНС негативно скажется на Средиземноморском регионе – МИД Египта

 Брошенные на подмогу террористам ПНС два отряда сирийских боевиков уничтожены в Ливии

Брошенные на подмогу террористам ПНС два отряда сирийских боевиков уничтожены в Ливии
18:43   5 Января 2020
Весь мир

Брошенные на подмогу террористам ПНС два отряда сирийских боевиков уничтожены в Ливии

Брошенные на подмогу террористам ПНС два отряда сирийских боевиков уничтожены в Ливии

Два отряда сирийских боевиков, которых Турция перебросила в Северную Африку на помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, были ликвидированы. Об этом сообщило сирийское агентство NPA.

По данным местных источников, Анкара предлагает боевикам огромную для Сирии зарплату в две тысячи долларов. Более того, отправка в Ливию позволит боевикам переправиться оттуда в Европу.

 Сообщается, что после ликвидации двух групп боевиков турецкие представительства лишь усилили набор для отправки в Ливию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара отправит ВС страны в Ливию как только главарь террористического ПНС Ливии Файез Саррадж попросит его об этом.

Ранее ФАН  выяснил, что Турция не только перебрасывает в Ливию сирийских боевиков, но также оказывает ПНС Ливии военную помощь.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии заседает в столице страны и незаконно удерживает контроль над городом. Террористов ПНС неоднократно уличали в связях с организациями «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане» (все три запрещены в РФ).

ПНС Ливии было сформировано согласно Схиратскому соглашению в 2016 году, чтобы бороться с терроризмом. Однако ПНС не выполняли почти половину пунктов соглашения, которое наделяло их властью. Более того, срок правления ПНС истек еще в 2018 годку, поэтому сейчас оно больше не является легитимным.  

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #турция #боевики #ливия

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