В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) турецкий политик, Генеральный председатель Турецкой политической партии «Ватан» Догу Перинчек отметил, что у так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии отсутствует регулярная армия, и именно это послужило причиной обращения главы ПНС Файеза Сарраджа за помощью к Турции.

«Турция пошла на такой шаг только после того, как фельдмаршал Хафтар объявил о начале "решающего сражения" за Триполи и Правительство национального согласия Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке. Предположение о том, что, поддерживая ПНС можно объединить Ливию, не выглядит реалистичным. Необходим общенациональный мирный диалог. Если Правительство Турции будет сотрудничать с Россией, Египтом и Сирией, можно будет побудить стороны конфликта в Ливии к общенациональному диалогу. Это обеспечит стабильность Ливии, что отвечает интересам как Турции, так и России», — считает турецкий политик.

Стоит отметить, что в настоящее время фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар контролирует более 80% территории Ливии, однако шансов на объединение этой земли с той частью страны, которая подконтрольна так называемому Правительству национального согласия (ПНС) немного. После заявления турецкого парламента в четверг об одобрении мандата на отправку турецкого военного контингента на территорию Ливии вопрос ситуации в регионе обострился.

По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Михаила Рощина, в Ливии Правительство национального согласия есть, но самого согласия в нем нет.

«Кроме Триполи и каких-то прилегающих к триполитании районов, ПНС, фактически, никто и не признает. Естественно, в этой ситуации легитимность и реальное влияние этого правительства ограничивается в основной непосредственно триполийским мегаполисом и теми городами, которые находятся рядом», — говорит Рощин.

Последней каплей для международного сообщества в вопросе признания легитимности ПНС стали подписанные соглашения о военном сотрудничестве между главарем ПНС Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Если до этого момента мировые лидеры колебались в своем отношении к триполитанскому правительству, то после откровенного игнорирования всяких международных норм их терпение лопнуло.

Как заявил глава внешнеполитического комитета парламента Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж, тобрукское правительство намерено обратиться в Совбез ООН с просьбой провести экстренное заседание. Кроме того, парламентарий объявил о создании юридической группы для Международного суда в целях аннулирования меморандума, заключенного между Эрдоганом и Сарраджем.

Однако соглашения не могут быть ратифицированы другими странами по одной простой причине — Правительство национального согласия утратило свою легитимность два года назад, чему есть несколько доказательств.

Напомним, изначально ПНС Ливии было сформировано в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным также как Схиратское соглашение. Этот документ четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также срок мандата ПНС, который был ограничен двумя годами. За этот период ПНС должно было сформировать конституцию, параллельно обеспечивая граждан Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Однако на деле ПНС только усугубило кризис, связалось с террористами и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.