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 Москва уладит возможный конфликт с Анкарой в Ливии путем диалога, уверен политолог

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 Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов

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 У ПНС Ливии истек «срок годности»

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17:49   5 Января 2020
Весь мир

Иракский парламент проголосовал за вывод американских войск с территории страны

Иракский парламент проголосовал за вывод американских войск с территории страны

Парламент Ирака проголосовал за полное прекращение иностранного военного присутствия в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране», — передает телеканал «Аль-арабия».

Иракские законодатели в воскресенье, 5 января, провели экстренное заседание и обсудили вопросы иностранного военного присутствия в стране. По итогам встречи они разработали план вывода американских войск из Ирака, а затем направили документ в парламент.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #ирак

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