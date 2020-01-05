Иракский парламент проголосовал за вывод американских войск с территории страны

Парламент Ирака проголосовал за полное прекращение иностранного военного присутствия в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране», — передает телеканал «Аль-арабия».

Иракские законодатели в воскресенье, 5 января, провели экстренное заседание и обсудили вопросы иностранного военного присутствия в стране. По итогам встречи они разработали план вывода американских войск из Ирака, а затем направили документ в парламент.