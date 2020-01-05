Москва уладит возможный конфликт с Анкарой в Ливии путем диалога, уверен политолог

Военный аналитик и политолог Андрей Кошкин прокомментировал призывы к Турции развязать войну с Россией со стороны радикальных исламистов. Он дал интервью «Федеральному агентству новостей».

Собеседник подтвердил, что некоторые силы действительно хотят полноценного столкновения союзников по сирийскому урегулированию. Более того, они имеют мощные информационные ресурсы, которые позволяют готовить подобные акции на профессиональном уровне. Однако такая деятельность не приведет их к желаемому результату, уверен заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.

«Если выйдет так, что Россия и Турция столкнутся в этой африканской стране [Ливии], Турции придется тяжело, ей придется оттуда уйти, ведь нельзя сравнивать наши страны по уровню экономики и тем более военных возможностей. Но я уверен, что конфликта удастся избежать за счет умения России вести сложные переговоры», — считает собеседник агентства.

Обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец согласился с Кошкиным. Он напомнил, что на ливийской территории находятся две стороны: Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, подчиняющаяся избранному народом правительству, и так называемое Правительство национального согласия (ПНС), которое поддерживает Анкара.

Специалист также вспомнил о заявлении турецкого главы Тайпа Эрдогана о ЧВК «Вагнер». Президент утверждает, что две тысячи бойцов группы находятся на ливийской территории. Однако подтверждения данной информации нет.

«Тут он мне очень напомнил сказочника Порошенко [бывший президент Украины], который однажды на Донбассе насчитал 13 тысяч российских бойцов», — отметил он.

Москва не раз заявляла о приверженности к мирному и политическому решению ливийского кризиса, чтобы власть выбирал народ, а не третьи страны. Анкара же, напротив, поддерживает террористов, поставленных заинтересованными западными государствами. Выходит, что в Ливии сталкиваются интересы России и Турции.

«Тем не менее, я думаю, что Эрдоган просто спекулирует и играет на опережение. Но именно от них, от армии Хафтара, турецкие солдаты получат по соплям. Хафтар уже объявил всеобщую мобилизацию, а оружие у него хорошее», — подытожил Баранец.

Ливия повязла в кризисе с 2011 года, когда был свергнут и убит правитель Муаммар Каддафи. Большая часть государства находится под контролем избранной народом Палаты представителей. Небольшие территории занимает бандитское ПНС, сотканное из выходцев из таких террористических организаций, как «Аль-Каида»*, «Братья-Мусульмане»* и «Исламское государство»* (все запрещены в России). Боевиков признают лишь 12 государств-участников ООН.

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара проводит контртеррористическую операцию «Аль-Карама», призванную освободить африканскую республику от боевиков. Сейчас ЛНА контролирует порядка 90 процентов территории страны и намерена очистить от террористов Триполи и северо-запад Ливии.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.