Иракский премьер заявил, что США сообщили об ударе по Сулеймани за несколько минут до него

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди заявил, что американские спецслужбы сообщили о запланированном ударе на территории страны за несколько минут и получили от властей отказ. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Ирака в воскресенье, 5 января, присутствовал на экстренном заседании в здании парламента и выступал перед депутатами. Он заявил, что Соединенные Штаты сообщили о запланированном ударе за несколько минут до него и получили от иракских властей отказ.

«Правительство Ирака отвергло удар, когда о нем его уведомили за несколько минут до нанесения», — передает слова премьера страны телеканал «Аль-Арабия».

Напомним, что ночью со 2-го на 3-е января американские военные нанесли ракетные удары неподалеку от международного аэропорта в Багдаде. США позднее сообщили, что операция проводилась в рамках указа президента страны Дональда Трампа, ее целью было убийство иранского генерала Касема Сулеймани.