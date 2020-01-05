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Иракский премьер заявил, что США сообщили об ударе по Сулеймани за несколько минут до него

Иракский премьер заявил, что США сообщили об ударе по Сулеймани за несколько минут до него

 У ПНС Ливии истек «срок годности»

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17:58   5 Января 2020
Весь мир

Иракский премьер заявил, что США сообщили об ударе по Сулеймани за несколько минут до него

Иракский премьер заявил, что США сообщили об ударе по Сулеймани за несколько минут до него

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди заявил, что американские спецслужбы сообщили о запланированном ударе на территории страны за несколько минут и получили от властей отказ. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Ирака в воскресенье, 5 января, присутствовал на экстренном заседании в здании парламента и выступал перед депутатами. Он заявил, что Соединенные Штаты сообщили о запланированном ударе за несколько минут до него и получили от иракских властей отказ.

«Правительство Ирака отвергло удар, когда о нем его уведомили за несколько минут до нанесения», — передает слова премьера страны телеканал «Аль-Арабия».

Напомним, что ночью со 2-го на 3-е января американские военные нанесли ракетные удары неподалеку от международного аэропорта в Багдаде. США позднее сообщили, что операция проводилась в рамках указа президента страны Дональда Трампа, ее целью было убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #иран #ирак

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