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17:44   5 Января 2020
Весь мир

Коалиция США приостановила обучение партнеров в Ираке из-за нападения на посольство США

Коалиция США приостановила обучение партнеров в Ираке из-за нападения на посольство США

Командование коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ* во главе с США заявило о приостановке обучения партнеров в Ираке в связи с недавним нападением.

«Неоднократные ракетные обстрелы в течение последних двух месяцев со стороны элементов «Катаиб Хезболлах» привели к гибели сотрудников иракских сил безопасности и гражданских специалистов США. В связи с этим мы теперь полностью привержены защите иракских баз, на которых размещены войска коалиции. Это ограничило наши возможности по проведению обучения с партнерами и поддержке их операций против ИГ*, и поэтому мы приостановили эту деятельность и проводим ее пересмотр», – говорится в заявлении коалиции.

Вместе с тем, в командовании подчеркнули, что США и Ирак остаются партнерами в борьбе с ИГ*.

31 декабря протестующие напали по посольство США в Багдаде. Протесты начались сразу после похорон членов шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», которые погибли от ударов американских беспилотников. 

Президент Ирака Бархам Салех назвал нападение протестующих на посольство США в Багдаде «атакой на суверенитет» самого Ирака.

Ранее коалиция США  подтвердила в заявлении, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу. По данным коалиции, ее объекты не повреждены, но могли пострадать гражданские лица.

Представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс напомнил, что за последние два месяца базы подверглись нападению 13 раз. В результате обстрелов в ноябре и декабре были жертвы и пострадавшие среди иракских сил безопасности и военнослужащих коалиции.

* – террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #ирак #коалиция во главе с сша

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