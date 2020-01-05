Иракские законодатели передали в парламент страны план вывода американских войск

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что законодатели провели заседание и подготовили план вывода американских войск из страны и уже направили его на рассмотрение в парламент. Об этом сообщает ТАСС.

Законодатели Ирака провели экстренное совещание в воскресенье, 5 января, и обсудили вопросы вывода войск Соединенных Штатов с территории страны.

«Временной график вывода иностранных войск из Ирака вынесен на рассмотрение парламента», — передает слова и.о. иракского премьера телеканал «Аль-Арабия».

Махди также поручил пересмотреть все положения, которые регулируют присутствие иностранных войск на территории Ирака.

«Призываем депутатов изучить все возможные последствия перед тем, как принять решение по вопросу дальнейшего присутствия американцев в Ираке», — заявил он.

Острое обсуждение вопроса об иностранном военном присутствии на территории Ирака поднялось после ракетных ударов США, которые страна нанесла ночью на 3 января 2020 года в районе международного аэропорта Багдада. Позже Пентагон признался, что выполнял операцию против иранского генерала Касема Сулеймани по указу президента Дональда Трампа.