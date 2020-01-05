Установка «умных» электросчетчиков с 2020 года стала обязательной в РФ

Закон, предусматривающий обязательную установку «умных» счетчиков электроэнергии, вступил в силу 1 января 2020 года. Однако переход будет не одномоментным, а постепенным — вплоть до начала 2023 года.

Напомним, что документ утвердил российский президент Владимир Путин. Согласно прописанным в нем правилам, «интеллектуальные» счетчики будут менять при поломке старых, а также при истечении так называемого «межповерочного интервала». Помимо этого, такими приборами должны будут оснащать все дома, сданные в эксплуатацию после наступления нового 2020 года.

Если же к 1 января 2023 года поставщик электроэнергии не обеспечит потребителя инновацией, то его оштрафуют. Однако это не означает, что за новый прибор и его эксплуатацию платит именно энергопоставщик, напротив, — это бремя ложится на потребителей. Согласно закону, затраты на подобные нововведения организация вольна включить в состав тарифа. То есть, в «платежках» россиян сумма к оплате вырастет, но незначительно.

«Умные» счетчики будут самостоятельно фиксировать и передавать данные о потреблении. Следовательно, жителям России не нужно будет следить за своевременной отправкой данных, тратить на это время. К тому же, такая система поможет урегулировать споры вокруг потребления.

Немаловажно и то, что приборы с «интеллектом» будут способствовать эффективной борьбе с неплательщиками. По сути, поставщик сможет оперативно остановить подачу электричества, если платеж просрочен. Аналогичная ситуация с воровством электроэнергии — счетчик моментально подаст сигнал при несанкционированном вмешательстве или сбое.

Ранее глава «Россетей» Павел Ливинский сообщал, что по всей России планируется установить порядка 22 миллионов «умных» счетчиков.