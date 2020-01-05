Иран без войны ответит США за убийство Сулеймани

Иран не настроен на войну с США, но готов к любым обстоятельствам. Страна ответит за гибель своего генерала, но эти действия не приведут к войне. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Иран не стремится к войне с США, но готов к любым обстоятельствам», — сказал Мусави в ходе брифинга.

В ночь на 3 января военные США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в котором находились глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых Вашингтон подозревает в причастности к нападению на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.

4 января президент Трамп заявил, что США «очень быстро и очень сильно» нанесут удары по 52 важным для иранской культуры объектам, если республика решит нанести удары в ответ на убийство генерала.

5 января Трамп пригрозил Ирану направить в сторону республики новейшую военную технику, если Тегеран нападет на любого американца.