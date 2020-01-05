Иракский парламент намерен добиться вывода американских войск из страны

Комитет по вопросам безопасности и обороны парламента Ирака пообещал обратиться к руководству страны с требованием подать жалобу на поведение Соединенных Штатов в Совет Безопасности ООН в связи с убийством 3 января американцами генерала Сулеймани.

«Мы потребуем от иракского правительства подать жалобу в СБ ООН на Вашингтон», — приводит слова одного из членов иракского комитета парламента телеканал «Аль-Арабия».

Кроме того, премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди намерен потребовать от парламента страны принятия решения о выводе американских военных из страны.

Иракский парламент, предположительно, в воскресенье должен провести заседание по поводу присутствия в стране военных США. Ранее американские власти заявили, что страна самостоятельно сокращает свою военную деятельность в Ираке, в свою очередь в НАТО заявили, что прекращают обучение иракских военнослужащих. Одновременно с этим представители шиитского иракского ополчения пригрозили США нападением на военные базы государства в Ираке.

Напомним, что в ночь на 3 января Соединенные Штаты нанесли ракетные удары неподалеку от международного аэропорта Багдада. Позже Пентагон признался, что это была операция против командующего спецподразделением «Кудс», генерала Касема Сулеймани, он скончался на месте.

Власти Ирана пообещали отомстить американцам за убийство одного из влиятельнейших людей в стране. Президент США Дональд Трамп ответил, что в таком случае американские военные ударят сразу по 52 объектам в Иране.