МИД Ирана готов к дальнейшим переговорам с США по ядерной сделке

Тегеран не отказывается от переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Вашингтоном, несмотря на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявили в иранском министерстве иностранных дел 5 января.

Отмечается, что это касается консультаций по ядерной сделке в формате группы «пять плюс один».

В 2015 году ряд стран, в числе которых и Россия, утвердил Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно договору, государства должны были отказаться от санкций в отношении Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

Спустя три года США в одностороннем порядке покинули ядерную сделку и вернули антииранские санкции. 8 мая, в годовщину выхода Вашингтона из СВПД, иранский глава Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения ряда обязательств плана и потребовал обеспечения интересов республики.

Напомним, что 3 января американцы провели операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в районе багдадского аэропорта. Вашингтон считает, что они причастны к нападению на посольство США в Багдаде, произошедшее в последний день минувшего года. В результате атаки генерал и замглавы, также как и сопровождавшие их военные, погибли.

Иран, в свою очередь, пообещал отомстить за убийство Сулеймани. В целом, мировое сообщество раскритиковало шаг Вашингтона. Так, глава Сирии Башар Асад выразил соболезнования из-за убийства генерала, который боролся с терроризмом.