МИД Ирака передал послу США послание с осуждением операции против генерала Сулеймани

МИД Ирака передал послу США послание с осуждением операции против генерала Касема Сулеймани. В иракском МИД назвали действия Вашингтона «нарушением суверенитета». Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

3 января военные США по указу президента США Дональда Трампа нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находились иранский генерал Касем Сулеймани и глава иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Иран выразил намерение отомстить США за смерть Сулеймани.

4 января президент Трамп заявил, что США «очень быстро и очень сильно» нанесут удары по 52 важным для иранской культуры объектам, если республика решит нанести удары в ответ на убийство генерала.

Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования Ирану, а также напомнил, что сирийский народ никогда не забудет вклад Сулеймани в борьбу против терроризма.