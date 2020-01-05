МИД Ирака передал послу США послание с осуждением операции против генерала Сулеймани

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ройзман высмеял осуждающих убийство Сулеймани, чтобы попасть в «тусовку либералов»

Ройзман высмеял осуждающих убийство Сулеймани, чтобы попасть в «тусовку либералов»

 Москва уладит возможный конфликт с Анкарой в Ливии путем диалога, уверен политолог

Москва уладит возможный конфликт с Анкарой в Ливии путем диалога, уверен политолог
В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

 Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов
Иракский премьер заявил, что США сообщили об ударе по Сулеймани за несколько минут до него

Иракский премьер заявил, что США сообщили об ударе по Сулеймани за несколько минут до него

 У ПНС Ливии истек «срок годности»

У ПНС Ливии истек «срок годности»
Ройзман высмеял осуждающих убийство Сулеймани, чтобы попасть в «тусовку либералов»

Ройзман высмеял осуждающих убийство Сулеймани, чтобы попасть в «тусовку либералов»

 Москва уладит возможный конфликт с Анкарой в Ливии путем диалога, уверен политолог

Москва уладит возможный конфликт с Анкарой в Ливии путем диалога, уверен политолог
В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

 Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов
Иракский премьер заявил, что США сообщили об ударе по Сулеймани за несколько минут до него

Иракский премьер заявил, что США сообщили об ударе по Сулеймани за несколько минут до него

 У ПНС Ливии истек «срок годности»

У ПНС Ливии истек «срок годности»
17:08   5 Января 2020
Весь мир

МИД Ирака передал послу США послание с осуждением операции против генерала Сулеймани

МИД Ирака передал послу США послание с осуждением операции против генерала Сулеймани

МИД Ирака передал послу США послание с осуждением операции против генерала Касема Сулеймани. В иракском МИД назвали действия Вашингтона «нарушением суверенитета». Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

3 января военные США по указу президента США Дональда Трампа нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находились иранский генерал Касем Сулеймани и глава иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Иран выразил намерение отомстить США за смерть Сулеймани. 

4 января президент Трамп заявил, что США «очень быстро и очень сильно» нанесут удары по 52 важным для иранской культуры объектам, если республика решит нанести удары в ответ на убийство генерала.

Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования Ирану, а также напомнил, что сирийский народ никогда не забудет вклад Сулеймани в борьбу против терроризма.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#сша #мид ирака #сулеймани

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...