«Турецкий поток» начал доставлять российский газ в Грецию и Северную Македонию

Греция и Северная Македония начали получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов сообщил в эфире радио BNR.

«Поставки российского газа не только для нас, но и для Греции и Северной Македонии осуществляются через новую точку», — сказал он.

Малинов добавил, что Болгария также может использовать мощности «Турецкого потока».

По проекту «Турецкий поток» запланированы две нитки газопровода, которые будут поставлять газ в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

В ноябре «Газпром» заполнил газом обе нитки трубопровода. Официальный запуск «Турецкого потока» пройдет 8 января.

Ранее в «Булгартрансгазе» заявили, что компания снизит цены на природный газ для потребителей в первом квартале 2020 года.