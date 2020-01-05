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16:36   5 Января 2020
Россия

«Турецкий поток» начал доставлять российский газ в Грецию и Северную Македонию

«Турецкий поток» начал доставлять российский газ в Грецию и Северную Македонию

Греция и Северная Македония начали получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов сообщил в эфире радио BNR.

«Поставки российского газа не только для нас, но и для Греции и Северной Македонии осуществляются через новую точку»,  — сказал он.

Малинов добавил, что Болгария также может использовать мощности «Турецкого потока».

По проекту «Турецкий поток» запланированы две нитки газопровода, которые будут поставлять газ в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

В ноябре «Газпром» заполнил газом обе нитки трубопровода. Официальный запуск «Турецкого потока» пройдет 8 января.

Ранее в «Булгартрансгазе» заявили, что компания снизит цены на природный газ для потребителей в первом квартале 2020 года.

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Автор: Алина Бранцевич
#греция #турецкий поток #северная македония

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