Бандиты ПНС Ливии получили от Турции еще тысячу сирийских боевиков

Турция направила свыше тысячи сирийский боевиков в ливийский Триполи, захваченный террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщил телеканал Libya Alhadath в Facebook со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR).

«Тысяча сирийских боевиков, спонсируемых Турцией, переправлены в Триполи», — указано в публикации.

Отмечается, что к отправке готовятся еще 1,7 тысячи боевиков, которые на данный момент тренируются в лагерях Турции.

Напомним, что в начале года турецкий парламент согласился направить в Ливию вооруженные силы по запросу бандитов ПНС. Такое решение вызвало волну критики и осуждения, особенно среди стран Средиземноморья. Позже стало известно, что террористические «власти» официально запросили у турецкой стороны предоставление военной помощи.

Ливия повязла в кризисе с 2011 года, когда убили и свергли законного главу Муаммара Каддафи. Большая часть государства находится под контролем избранной народом Палаты представителей. Небольшие территории занимает бандитское ПНС, сотканное из выходцев из таких террористических организаций, как «Аль-Каида»*, «Братья-Мусульмане»* и «Исламское государство»* (все запрещены в России). Боевиков признают лишь 12 государств-участников ООН.

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара проводит контртеррористическую операцию «Аль-Карама», призванную освободить африканскую республику от боевиков. Сейчас ЛНА контролирует порядка 90 процентов территории страны и намерена очистить от террористов Триполи и северо-запад Ливии.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.