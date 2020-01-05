Политолог убежден, что конфликт между США и Ираном не перетечет в войну

Политолог Айдын Скезер уверен, что ликвидация главы специального подразделения «Кудс», иранского генерала Касема Сулеймани американскими ракетами не приведет к войне между Соединенными Штатами и Ираном, однако возможны атаки американских объектов.

«Я не вижу возможности возникновения войны между Ираном и США. Однако со стороны Ирана могут быть атаки на американские объекты. Турция не будет вмешиваться в ситуацию, ограничиваясь критическими заявлениями», — передает слова эксперта РИА Новости.

Политолог убежден, что между американским президентом Дональдом Трампом и лидером Ирана Али Хаменеи происходили скрытые переговоры. По его словам, всем известно, что Хаменеи никогда не одобрил бы нападение на американское посольство в Багдаде. При этом, обратил внимание собеседник агентства, ликвидированный генерал Сулеймани был самым влиятельным человеком в Иране после главы страны.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что ночью на 3 января США провели операцию по ликвидации Сулеймани. Как заявил посол Ирана в Ираке Ираджа Масжиди, в результате американских ракетных ударов погибли двенадцать человек. Среди них был и замкомандира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, в адрес которого госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выдвинул обвинение в организации нападения на диппредставительство США в Багдаде 31 декабря.