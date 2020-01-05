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16:21   5 Января 2020
Весь мир

Иран примет сегодня окончательное решение по ядерной программе на фоне убийства Сулеймани

Иран примет сегодня окончательное решение по ядерной программе на фоне убийства Сулеймани

Иран примет окончательное решение по следующему этапу сокращения ядерных обязательств в воскресенье. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Уже были приняты решения по поводу пятого шага (сокращения ядерных обязательств), однако, принимая во внимание текущую обстановку, сегодня вечером пройдет важное совещание по этому поводу», — сказал Мусави на брифинге.

В ночь на 3 января военные США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, а котором находились командующий элитным подразделением армии Ирана «Кудс» КСИР генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Власти США считают их причастными к нападению на посольство Америки в Багдаде 31 декабря 2019 года.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #иран #ирак #мид ирана

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