В российском Министерстве иностранных дел заявили, что поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет угрозу для всего мирового сообщества. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В этом контексте особенно тревожит, что ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии на Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада. В стране открываются все новые памятники коллаборационистам гитлеровских карателей, в их честь переименовываются улицы», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в МИД России отметили, что Запад будто бы «выписал украинской власти некую индульгенцию и предпочитает не замечать, как Киев переписывает историю и игнорирует решения Нюрнбергского трибунала». А затем добавили, что западные страны слово намеренно отказываются от критики украинских властей, которые буквально обеляют «нацистских приспешников».