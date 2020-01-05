Укрепление конструкции собора Парижской Богоматери обошлось Франции в 85 миллионов евро

Укрепление конструкции пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери обошлось Франции в 85 миллионов евро. Об этом сообщил куратор по вопросам восстановления собора Жан-Луи Жоржелен в эфире радиостанции Europe 1.

«На стадии укрепления и обеспечения безопасности собора уже использовано 85 миллионов евро», — сказал он, назвав такую сумму « значительной».

По словам куратора, общее количество заявленных пожертвований на реставрацию собора уже достигло 922 миллионов евро, при этом более 400 миллионов евро уже реально собраны.

«Из этих обещанных средств 600 миллионов евро должны поступить из французских источников, 70 миллионов — из-за рубежа», — отметил Жоржелен.

Жоржелен обратил внимание, что строительные леса вокруг обрушившегося шпиля все еще не убраны, поэтому пока рано считать, что собор удалось спасти от обрушения.

В ноябре 2019 года министр культуры Франции Франк Риестр сообщил, что работы по восстановлению собора после пожара начнутся не раньше конца 2020 года. По его словам, демонтаж лесов завершится весной 2020 года. Все это время будут рассматриваться проекты по восстановлению здания. При этом не уточняется, будут ли реконструировать собор в первоначальном виде или в более современном стиле.

15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери начался пожар. Огонь уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Причины пожара выяснить не удалось.