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15:41   5 Января 2020
Россия

Поклонская готова возглавить дипмиссию России на Украине

Поклонская готова возглавить дипмиссию России на Украине

Заместитель главы думского комитета по международным делам и депутат от Крыма Наталья Поклонская намерена утвердительно ответить на предложение стать российским послом на Украине, если таковое поступит. Об этом она заявила в комментарии РИА Новости 5 января.

«Если поступит подобное предложение, я с большой ответственностью его, конечно же, приму», — сказала она.

Парламентарий уверена, что российский и украинский народы должны жить в мире. К тому же, она не отделяет себя от украинского государства.

«Для меня родные страны Россия и Украина, и я их люблю», — подчеркнула Поклонская.

Поклонская готова возглавить дипмиссию России на Украине

Напомним, что дипломатические отношения между Россией и Украиной были установлены в 1992 году. Однако в 2014 году после «Евромайдана» страны отозвали послов. Российскую дипломатическую миссию на Украине на данный момент возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.

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Автор: Анна Манц
#украина #крым #посол #поклонская

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