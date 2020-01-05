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15:53   5 Января 2020
Россия

Крымский депутат попросил американцев прекратить множить мифы вокруг полуострова

Крымский депутат попросил американцев прекратить множить мифы вокруг полуострова

Депутат Государственного Совета Республики Крым, глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель обратился с властям Соединенных Штатов и призвал их «не дурманить сознание западного сообщества».

Так Гемпель прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе Бена Ходжеса. Он заявил, что Россия не имеет прав на Крым и юг Украины, ведь до времен Екатерины II России «там и не было».

«Властям и политикам США пора прекратить множить мифы вокруг Крыма, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнения российский статус полуострова. Всем известно, что Крым – это историческая и неотъемлемая часть России», — объяснил депутат, добавив, что в 2014 году полуостров вернулся в состав российских территорий по результатам референдума.

Гемпель подчеркнул, что Россия не имеет никаких территориальных претензий на южные украинские территории, а Луганская и Донецкая народные республики «ушли из состава Украины по головопятству киевских властей», развязавших войну на их территории.

 

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Автор: Лев Собакин
#сша #крым

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