Депутат Государственного Совета Республики Крым, глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель обратился с властям Соединенных Штатов и призвал их «не дурманить сознание западного сообщества».

Так Гемпель прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе Бена Ходжеса. Он заявил, что Россия не имеет прав на Крым и юг Украины, ведь до времен Екатерины II России «там и не было».

«Властям и политикам США пора прекратить множить мифы вокруг Крыма, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнения российский статус полуострова. Всем известно, что Крым – это историческая и неотъемлемая часть России», — объяснил депутат, добавив, что в 2014 году полуостров вернулся в состав российских территорий по результатам референдума.

Гемпель подчеркнул, что Россия не имеет никаких территориальных претензий на южные украинские территории, а Луганская и Донецкая народные республики «ушли из состава Украины по головопятству киевских властей», развязавших войну на их территории.