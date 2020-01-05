Россияне поставили рекорд посещаемости в финской Лапландии

Наибольшая доля посетителей самой северной финской области Лапландия по итогам 2019 года пришлась на россиян, следует из данных статистического центра. Так, граждане России составили 53 процента от общего числа путешественников.

Также лидирующие позиции занимают представители Германии, Франции и Великобритании. В целом, в лапландских отелях в период с января по ноябрь минувшего года жили свыше 2,6 миллиона людей. Стоит отметить, что численность населения региона не превышает 200 тысяч человек.

Лапландия находится недалеко от полярного круга. Зимой температура может составить 50 градусов по Цельсию со знаком минус, однако это не мешает туристам встречать здесь Рождество. К тому же, в зимний период здесь можно полюбоваться северным сиянием. В целом, россияне охотно едут в Лапландию в новогодние каникулы.