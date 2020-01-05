Взаимодействие с Россией по Сирии не изменится после убийства Сулеймани - МИД Ирана

В Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран заявили, что взаимодействие страны с Россией по вопросам Сирии не изменится в свете недавнего убийства американцами иранского генерала. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гибель генерала Сулеймани не отразится на взаимодействии Ирана и РФ по Сирии, сотрудничество при новом командующем продолжится», — заверили в ведомстве.

Напомним, что ночью на 3 января США произвели ракетные удары неподалеку от международного аэропорта Багдада. В результате выстрелов погиб генерал, командующих силами спецназначения «Кудс» Касем Сулейман. От полученных ран на месте скончался также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Комментируя случившееся, иранская сторона пообещала отомстить американцам. После этого заявления президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился на страну с угрозами ударить по 52 иранским объектам. Однако, как ранее писало «Политика сегодня», официальные представители Ирана убеждены, что американскому лидеру не хватит на это смелости.