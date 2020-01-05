Поклонская надеется на возвращение посла РФ на Украину

Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская надеется, что посол РФ вернется в Киев в скором времени и страны смогут наладить отношения. Об этом депутат написала в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, в ближайшее время российский посол сможет приехать в Киев, и наступит новый этап развития наших отношений. Буду делать все возможное для нормализации отношений между нашими странами», — написала Поклонская.

Депутат убеждена, что Россия и Украина неразрывно связаны, и возвращение посла РФ в Киев может стать важным шагом к урегулированию конфликта.

«Прекращение войны в Украине и установление нормальных дипломатических отношений между нашими странами — первоочередная задача», — уверена Поклонская.

Поклонская добавила, что обе страны для нее родные и любимые.

Россия и Украина вступили в дипломатические отношения в 1992 году. В 2014 году страны отозвали своих послов. Сейчас дипмиссию на Украине возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.