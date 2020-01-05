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15:31   5 Января 2020
Россия

Поклонская надеется на возвращение посла РФ на Украину

Поклонская надеется на возвращение посла РФ на Украину

Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская надеется, что посол РФ вернется в Киев в скором времени и страны смогут наладить отношения. Об этом депутат написала в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, в ближайшее время российский посол сможет приехать в Киев, и наступит новый этап развития наших отношений. Буду делать все возможное для нормализации отношений между нашими странами», — написала Поклонская.

Депутат убеждена, что Россия и Украина неразрывно связаны, и возвращение посла РФ в Киев может стать важным шагом к урегулированию конфликта.

«Прекращение войны в Украине и установление нормальных дипломатических отношений между нашими странами — первоочередная задача», — уверена Поклонская.

Поклонская добавила, что обе страны для нее родные и любимые.

Россия и Украина вступили в дипломатические отношения в 1992 году. В 2014 году страны отозвали своих послов. Сейчас дипмиссию на Украине возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #украина #крым #поклонская

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