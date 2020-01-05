Минфин Франции призвал протестующих к компромиссам на переговорах по пенсионной реформе

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал граждан, выступающих против пенсионной реформы, искать компромиссы в переговорах с правительством. Его обращение передает газета Le Journal du Dimanche.

«Реформа, которую мы предлагаем, справедлива: она принесет пользу одиноким матерям, фермерам, коммерсантам. Поэтому я призываю представителей профсоюзов ответить на протянутую премьером руку с тем, чтобы дискуссии, которые начнутся на предстоящей неделе, стали заключительными», – сказал он.

5 декабря профсоюзы во Франции начали забастовки против пенсионной реформы. Из-за реформы многие категории французов лишились разных привилегий. Более того, власти Франции решили поднять до 64 лет возраст, с которого граждане начинают получать пенсию в полном объеме.