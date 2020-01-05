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 Минфин Франции призвал протестующих к компромиссам на переговорах по пенсионной реформе

Минфин Франции призвал протестующих к компромиссам на переговорах по пенсионной реформе
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 Минфин Франции призвал протестующих к компромиссам на переговорах по пенсионной реформе

Минфин Франции призвал протестующих к компромиссам на переговорах по пенсионной реформе
15:02   5 Января 2020
Весь мир

Минфин Франции призвал протестующих к компромиссам на переговорах по пенсионной реформе

Минфин Франции призвал протестующих к компромиссам на переговорах по пенсионной реформе

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал граждан, выступающих против пенсионной реформы, искать компромиссы в переговорах с правительством. Его обращение передает газета  Le Journal du Dimanche.

«Реформа, которую мы предлагаем, справедлива: она принесет пользу одиноким матерям, фермерам, коммерсантам. Поэтому я призываю представителей профсоюзов ответить на протянутую премьером руку с тем, чтобы дискуссии, которые начнутся на предстоящей неделе, стали заключительными», – сказал он.

5 декабря профсоюзы во Франции начали забастовки против пенсионной реформы. Из-за реформы многие категории французов лишились разных привилегий. Более того, власти Франции решили поднять до 64 лет возраст, с которого граждане начинают получать пенсию в полном объеме.

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Автор: Алина Бранцевич
#франция #реформы #брюно ле мэр

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