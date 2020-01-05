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15:02   5 Января 2020
Россия

Мошенники меньше всего в 2019 году подделывали купюры номиналом 200 и 2 000 рублей

Мошенники меньше всего в 2019 году подделывали купюры номиналом 200 и 2 000 рублей

Пресс-центр российского министерства внутренних дел рассказал, какие купюры чаще всего подделывали фальшивомонетчики в ушедшем году. Соответствующие данные опубликовали 5 января.

«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году являются купюры номиналом пять тысяч и одна тысяча рублей», — указали в релизе.

Что касается иностранных банкнот, то «любимыми» для мошенников стали номиналы 100 долларов и 500 евро. При этом, наименьший интерес фальшивомонетчиков зарегистрировали к относительно новым российским деньгам — 200 и две тысячи рублей. Напомним, что их выпускают с 2017 года.

Мошенники меньше всего в 2019 году подделывали купюры номиналом 200 и 2 000 рублей

В целом, согласно данным министерства, за первые шесть месяцев 2019 года обнаружили более 41 тысячи подделок. Из них свыше 39,5 тысяч — рубли, а оставшиеся 1,9 тысяч — иностранная валюта. Отмечается, что общее число фальшивок за первое полугодие оказалось в 1,2 раза меньше, чем в аналогичный период 2018 года.

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Автор: Анна Манц
#мвд #наличные #подделка #фальшивка

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