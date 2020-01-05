Власти Ирана обратились в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани военными США

Тегеран обратился в Совбез ООН по вопросу гибели иранского генерала Касема Сулеймани в ходе военной операции США в Ираке. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Министерство иностранных дел уже принимает политические, юридические и международные меры, в том числе на уровне ООН и совета безопасности», – сказал он.

3 января военные США по указу президента США Дональда Трампа нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находились иранский генерал Касем Сулеймани и глава иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых Вашингтон подозревает в причастности к нападению на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Иран выразил намерение отомстить США за смерть Сулеймани. Трамп пообещал нанести удары по 52 культурным объектам Ирана, если будут атакованы американские военные.

Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования Ирану, а также напомнил, что сирийский народ никогда не забудет вклад Сулеймани в борьбе против терроризма на стороне сирийской армии.