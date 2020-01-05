ФБК не хватает вербовки детей, чтобы превратиться в полноценную секту

Юрист признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь заявила о своем очередном «успехе», сообщив, что якобы продала акварельный рисунок за 100500 рублей.

Подобные «достижения» сторонников блогера Алексея Навального уже не находят поддержки среди лояльных псевдооппозиционерам граждан. Рисунок под названием «Политик здорового человека», который создала ее подруга, соратница Навального опубликовала в своем Instagram. Затем Соболь выставила этот «шедевр» на торги, после чего, по ее словам, его приобрели за 100500 рублей.

Появляется ощущение, что Соболь все же решила заняться накопившимися перед государством долгами и найти альтернативные способы заработка.

Несмотря на позитивную реакцию некоторых, многие подписчики Соболь отнеслись к затее с постановочными торгами без особого интереса, порою откровенно высмеивая юриста ФБК. Так, один из комментаторов обратил внимание сотрудницы «антикоррупционного» фонда на то, что зубы юриста скорее всего стоят дороже, даже если «продать нашу деревню вместе с жителями».

Другой подписчик посоветовал Любови «вообще продавать все, что дома завалялось». Он отметил, что в таком случае может появиться возможность не просто регулярно пополнять счета фонда, но и избежать неудобных вопросов о том, откуда у команды Навального появляются деньги на ее деятельность.

Еще один пользователь сети довольно тактично напомнил Соболь об истинном назначении украшения, в котором она обратилась к подписчикам с призывом участвовать в торгах.

«Дорогая Любовь, снимите, пожалуйста, украшение с шеи, исторически — символ проституции. Вам это не нужно», — передает его слова Nation News.

Любовь Соболь разместила объявление и в Twitter, где один из пользователей ответил на ее пост, разместив запись с перечислением качеств, присущих секте.

Интересно, что при внимательном изучении каждого пункта, складывается впечатление, что ФБК упустили только одно — не начали агитировать детей. К примеру, дестабилизация сознания и навязывание разрыва с прежним окружением, а также нарушения общественного порядка уже стали нормой для Соболь и ее «команды», чего стоят только летние беспорядки в Москве.