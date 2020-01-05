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14:37   5 Января 2020
Весь мир

Представитель ЕС намерен обсудить убийство Сулеймани с главой МИД Ирана в Брюсселе

Представитель ЕС намерен обсудить убийство Сулеймани с главой МИД Ирана в Брюсселе

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель пообщался с главой Министерства иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадой Зарифом, следует из заявления Европейской внешнеполитической службы 5 декабря.

Собеседники обсудили последние события в Ираке, в частности убийство генерала Касема Сулеймани силами США, а также необходимость деэскалации конфликта ради сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В заявлении отмечается, что Боррель глубоко обеспокоен смертью генерала, в связи с чем призвал Тегеран проявить сдержанность и тщательно обдумать ответ.

«Жозеф Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана в Брюссель», — добавили в Европейской внешнеполитической службе.

Представитель ЕС намерен обсудить убийство Сулеймани с главой МИД Ирана в Брюсселе

Напомним, что 3 января американцы провели операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в районе багдадского аэропорта. Вашингтон считает, что они причастны к нападению на посольство США в Багдаде, произошедшее в последний день минувшего года. В результате атаки генерал и замглавы, также как и сопровождавшие их военные, погибли.

Иран, в свою очередь, пообещал отомстить за убийство Сулеймани. В целом, мировое сообщество раскритиковало шаг Вашингтона. Так, глава Сирии Башар Асад выразил соболезнования из-за убийства генерала, который боролся с терроризмом.

Представитель ЕС намерен обсудить убийство Сулеймани с главой МИД Ирана в Брюсселе

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Автор: Анна Манц
#ес #сша #убийство #иран #брюссель #боррель #сулеймани

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