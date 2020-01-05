Россияне соболезнуют семье онколога Павленко, скончавшегося от рака

Утром 5 января ушел из жизни петербургский онколог Андрей Павленко. В марте 2018 года врач стал одной из многочисленных жертв агрессивной формы рака желудка. Четыре дня назад Павленко опубликовал в социальных сетях прощальное письмо, в котором написал, что его «жизненный путь завершается» и попросил поддерживать его семью.

«Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — поддержал Павленко других онкобольных.

И вот спустя два дня Павленко не стало. О смерти рассказала его жена — Анна Гегечкори. В Facebook она разместила пост – черная надпись на бирюзовом фоне. Гегечкори отметила, что рак убил Павленко в 8:20 утра.

Сегодня 5 января в 8.20 Андрея не стало Gepostet von Анна Гегечкори am Samstag, 4. Januar 2020

Пользователи приносят соболезнования семье Павленко. Спустя четыре часа под записью набралось почти 400 сообщений.

Несмотря на болезнь Павленко старался не бросать работу и продолжал оперировать. Попутно онколог вел дневник о своей борьбе с болезнью: он получил название «Жизнь Человека».

В последние дни своей жизни Павленко записал видеообращение. Он хотел, чтобы его увидели после того, как он скончается. В нем онколог выразил благодарность всем, кто его поддерживал на протяжении всего курса борьбы с болезнью.

«Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши улыбки, за ваши отзывы», – сказал он.

Павленко также рассказал о создании гранта от проектов «Такие дела» и команды видео-дневника «Жизнь человека».

Его смогут получить и реализовать проекты, которые будут предоставлять людям правильную и правдивую информацию об онкологических заболеваниях. Это должно позволить облегчить жизнь больных раком. Он уточнил, что 50% пожертвований пойдут на гранты, а еще 50% будут перечисляться его семье, которая потеряла единственного кормильца.

Павленко также опубликовал прощальное письмо. Написал он его в Facebook и выложил в сеть в первый день Нового года. В посте Павленко обратился к читателям: он рассказал, что его жизненный путь завершается и призвал бороться за жизнь и «не опускать руки!».

Врач работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Николая Пирогова и считался одним из лучших российских докторов в области онкологии.