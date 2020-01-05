Тегеран выберет бескровный путь вытеснения США из Сирии, считает военный эксперт 

Глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал, как Иран может помочь Сирии в вытеснении американского контингента с ее территорий. Он побеседовал на эту тему с «Федеральным агентством новостей».

По его мнению, Тегеран пойдет по эффективному и почти бескровному пути. Дело в том, что атаки американцев по границе практически никак не сказываются на иранской операции. В то же время, Иран способен перебрасывать силы из Ирака в Сирию и наоборот, тем самым подстраиваясь под изменения.

«Предыдущие удары [США] показали, что удары по проиранским силам приводят скорее к обратным результатам — позиции этих организаций усиливаются, а потери в живой силе для этих ополчений несущественны», — подчеркнул собеседник агентства.

К тому же, принятие закона о выводе зарубежных сил с иракских территорий станет для Вашингтона абсолютной катастрофой. Документ, по сути, является основным средством изгнания проамериканских сил с земель Сирии.

«Это подорвет перспективы длительного нахождения американских войск в Сирии, поскольку войска в Сирии в основном снабжаются из Ирака — если американцы уйдут оттуда, то схлопнется американское военное присутствие в Сирии», — пояснил военный эксперт.

Однако он опасается, что растущее напряжение на ирано-американской линии угрожает Израилю. Специалист считает, что страна может стать мишенью, если конфликт приведет к атаке по Ирану.