Трамп пригрозил Ирану новейшей военной техникой за два триллиона долларов

Если Иран нападет на США, Вашингтон ответит республике совершенно новой «прекрасной» военной техникой, которая стоит больше двух триллионов долларов. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

«Если Иран нападет на американскую базу или на любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в их сторону… и без колебаний!», – написал Трамп.

Трамп уже не впервые угрожает Ирану. Ранее президент США угрожал республике нанести «быстрый и сильный» удар по 52 культурным объектам в Иране, если иранские военные атакуют американцев.

Ранее военные США по приказу Трампа нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, где находились иранский командир элитного подразделения специального назначения «Кудс» КСИР Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США заподозрили их в причастности к нападению на посольство США 31 декабря прошлого года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что угрозы американского президента нарушают международное право, а убийство иранского генерала противоречит борьбе с терроризмом, о которой говорит Вашингтон.

Президент Сирии Башар Асад направил письмо с соболезнованиями верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Асад отметил, что сирийский народ никогда не забудет вклада Сулеймани в борьбу с терроризмом на стороне сирийской армии.