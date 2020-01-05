Навальный ворует у россиян Новый год, прикрываясь «борьбой с коррупцией»

Встреча Нового года в России прошла без каких-либо происшествий и «выходящих за рамки» событий, в связи с чем либеральные псевдооппозиционеры были вынуждены взять паузу, чтобы обдумать дальнейший план действий. Сторонники блогера Алексея Навального не заставили долго ждать и уже выдали первое видео 2020 года о том, как чиновники «воруют у россиян праздник».

В ролике, опубликованном на Youtube-канале «Навальный LIVE», сотрудники признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» принялись критиковать старания властей по организации и проведению новогодних праздников. Видимо, не могут так называемые российские «оппозиционеры» смотреть на счастливые лица граждан нашей страны и просто радоваться вместе с ними в эти праздничные дни.

Проверенная схема старых фотографий

Закадровый голос размеренно рассказывает о том, что для чиновников Новый год — это не «Ирония судьбы», оливье, шампанское и фейерверки, а всего лишь галочки в документах отчетности и возможность «немного заработать». Авторы видео напоминают про колючую проволоку, с помощью которой в ростовском Ботаническом саду якобы пытались «защитить елки от ужасных горожан».

В команде Навального уверены, что власти страны довели россиян до такого уровня нищеты, что им приходится воровать елки. При этом в ролике были продемонстрированы фотографии огороженных колючей проволокой деревьев четырехлетней давности, но подобная схема распространения фейков уже давно проверена и ранее неоднократно применялась сторонниками блогера.

Как объяснили в Ботаническом саду, тогда в городе орудовала банда, которая решила подзаработать на продаже елок и начала их воровать. Сейчас же никакой проволоки уже нет, а за сохранностью деревьев в саду следят сотрудники частного охранного предприятия.

Конечно, не обошли «борцы с коррупцией» стороной дорогостоящие украшения для улиц Москвы, покупку высокотехнологичной искусственной елки в Кемерово и даже обвинили чиновников в «воровстве» новогодних деревьев с участков простых граждан.

Мы оппозиционеры – нам хочется гулять

Однако стоит заметить, что сами либералы, оставшиеся встречать Новый год в Москве по определенным финансовым обстоятельствам, были не против насладиться праздничным благоустройством столицы, несмотря на то, что все это, по их же словам, якобы является результатом желания чиновников нажиться на новогоднем настроении россиян.

В частности, глава ФБК Алексей Навальный, который, как и его помощница Любовь Соболь, не смог позволить себе отправиться на праздники за границу из-за многомиллионных долгов и был вынужден встречать Новый год в кругу семьи в Москве, отправился бегать в парк Покровское-Стрешнево. А ведь этот парк, как утверждают псевдооппозиционеры, был обустроен «ворами из мэрии».

Соболь тоже долго не усидела в стенах своего дома и решила не только погулять по Нескучному саду, но и поиграть в керлинг на специально оборудованной для этого площадке, которая была подготовлена для жителей города на все те же «краденные деньги».

Кроме того, ни Навальный, ни Соболь, ни сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией», так увлеченно стараясь испортить людям новогоднее настроение своими выдумками и домыслами о жестоких российских чиновниках, даже не упоминают о том, что на протяжении всей праздничной недели в столице работают бесплатные городские музеи, катки и другие места для культурного отдыха.

Под лаской плюшевого пледа

Такое поведение главных «борцов с режимом» в стране вполне объяснимо, ведь им необходимо вновь и вновь придумывать искусственный повод для общественных обсуждений и недовольства, чтобы отвести внимание от своих «скелетов в шкафу», в частности, от превращения защиты так называемых «политзаключенных» в прибыльный многомиллионный бизнес.

Учитывая, что во время праздников не случилось никаких происшествий и противники властей лишились возможности за что-либо критиковать руководство страны, Навальному и его соратникам было жизненно необходимо организовать хоть какой-то информационный вброс. В противном случае, незаконная и мошенническая деятельность представителей псевдооппозиции станет первоочередным объектом внимания.

Таким образом, Навальный, Соболь и их сторонники готовы использовать любую возможность, чтобы вызвать волну возмущения в обществе, лишь бы скрыть за всей этой мишурой свои собственные преступные деяния. И наших «доблестных оппозиционеров», по всей видимости, в этом смысле ничто не остановит, даже если для этого потребуется лишить людей радости от Нового года и испортить яркий и добрый праздник в масштабах всей страны.