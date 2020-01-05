МИД Ирана назвал военным преступлением угрозы США атаковать культурные объекты республики

Если США нанесут удары по культурным объектам в Иране, это будет расценено как военное преступление. Об этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил на своей странице в Twitter.

«Обозначать целью культурные объекты является военным преступлением. <…> Те, кто прикидываются дипломатами и кто бесстыдно целится на иранские культурные объекты и мирных жителей, вероятно, даже не утруждались открыть юридический словарь», – написал Зариф.

3 января в ходе операции Пентагона по распоряжению президента США Дональда Трампа в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

4 января президент Трамп заявил, что США «очень быстро и очень сильно» нанесут удары по 52 важным для иранской культуры объектам, если республика решит нанести удары в ответ на убийство генерала.

Ранее военнокомандующий Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что Соединенные Штаты не осмелятся ударить по 52 иранским объектам.