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МИД Ирана назвал военным преступлением угрозы США атаковать культурные объекты республики

МИД Ирана назвал военным преступлением угрозы США атаковать культурные объекты республики

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13:38   5 Января 2020
Весь мир

МИД Ирана назвал военным преступлением угрозы США атаковать культурные объекты республики

МИД Ирана назвал военным преступлением угрозы США атаковать культурные объекты республики

Если США нанесут удары по культурным объектам в Иране, это будет расценено как военное преступление. Об этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил на своей странице в Twitter.

«Обозначать целью культурные объекты является военным преступлением. <…> Те, кто прикидываются дипломатами и кто бесстыдно целится на иранские культурные объекты и мирных жителей, вероятно, даже не утруждались открыть юридический словарь», – написал Зариф.

3 января в ходе операции Пентагона по распоряжению президента США Дональда Трампа в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

4 января президент Трамп заявил, что США «очень быстро и очень сильно» нанесут удары по 52 важным для иранской культуры объектам, если республика решит нанести удары в ответ на убийство генерала.

Ранее военнокомандующий Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что Соединенные Штаты не осмелятся ударить по 52 иранским объектам. 

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #иран #мид ирана

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