Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поклонская надеется на возвращение посла РФ на Украину

Поклонская надеется на возвращение посла РФ на Украину

 Россияне поставили рекорд посещаемости в финской Лапландии

Россияне поставили рекорд посещаемости в финской Лапландии
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов

 Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию
Взаимодействие с Россией по Сирии не изменится после убийства Сулеймани - МИД Ирана

Взаимодействие с Россией по Сирии не изменится после убийства Сулеймани - МИД Ирана

 Минфин Франции призвал протестующих к компромиссам на переговорах по пенсионной реформе

Минфин Франции призвал протестующих к компромиссам на переговорах по пенсионной реформе
Поклонская надеется на возвращение посла РФ на Украину

Поклонская надеется на возвращение посла РФ на Украину

 Россияне поставили рекорд посещаемости в финской Лапландии

Россияне поставили рекорд посещаемости в финской Лапландии
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о героизации националистов

 Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию
Взаимодействие с Россией по Сирии не изменится после убийства Сулеймани - МИД Ирана

Взаимодействие с Россией по Сирии не изменится после убийства Сулеймани - МИД Ирана

 Минфин Франции призвал протестующих к компромиссам на переговорах по пенсионной реформе

Минфин Франции призвал протестующих к компромиссам на переговорах по пенсионной реформе
14:31   5 Января 2020
Россия

Политолог предостерег Россию от «цветной революции», реализованной США во многих странах

Политолог предостерег Россию от «цветной революции», реализованной США во многих странах

Политический аналитик Алексей Филиппов убежден, что российским властям стоит быть внимательнее и заранее выявлять провокаторов и организаторов беспорядков, а затем ставить их на учет.

Немногим ранее появились данные о том, что парижская полиция разогнала протестующих против пенсионной реформы в столице Франции слезоточивым газом. Средство было распылено на станции метро «Пирамид» в центре Парижа. Также полицейские активно применяли газ в районе Восточного вокзала, где тоже собрались несогласные.

Подобная реакция французских правоохранителей на протесты не редкость. Федеральное агентство новостей побеседовало с политологом и социологом Алексеем Филипповым по поводу произошедшего. Комментируя недавние события, эксперт подчеркнул, что главной обязанностью любой власти является создание безопасной обстановки для граждан.

«Дело в том, что безопасность населения обеспечивается в том числе и борьбой с радикализацией протестов. Ведь когда, казалось бы, мирный митинг внезапно вспыхивает громкими антиправительственными лозунгами и далее начинаются погромы, о какой безопасности вообще может идти речь? Такие ситуации необходимо пресекать на корню и для этого необходимо просто выявлять провокаторов и организаторов беспорядков в рядах митингующих. Далее имена этих людей вносить, может быть, в специальные списки, ставить на контроль и, возможно, вводить другие санкции. В общем, необходимо как-то ужесточать закон», — пояснил свою позицию собеседник агентства.

Филиппов убежден, что ужесточить закон необходимо не только Франции, где протесты продолжаются с осени 2018 года, но и России. Политолог напомнил о множестве стран, где США уже организовали «цветные революции» (Сирия, Ливия, Украина), и обратил внимание на то, что в этих государствах проходило «все как под копирку», а именно: начиналось «с безобидных мирных митингов, потом появляются провокаторы и все закручивается так, что через пару недель или месяцев в стране начинается кризис, перерастающий в гражданскую войну».

Филиппов заключил, что в России нельзя допустить реализации подобного сценария. Работа иностранных «доброжелателей» ярче всего была заметна в Москве прошедшим летом, когда российскую столицу захлестнула волна незаконных протестов и массовых беспорядков, в чем обвиняли представителей признанного иноагентом ФБК блогера Алексея.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Лев Собакин
#беспорядки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...