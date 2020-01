Политолог предостерег Россию от «цветной революции», реализованной США во многих странах

Политический аналитик Алексей Филиппов убежден, что российским властям стоит быть внимательнее и заранее выявлять провокаторов и организаторов беспорядков, а затем ставить их на учет.

Немногим ранее появились данные о том, что парижская полиция разогнала протестующих против пенсионной реформы в столице Франции слезоточивым газом. Средство было распылено на станции метро «Пирамид» в центре Парижа. Также полицейские активно применяли газ в районе Восточного вокзала, где тоже собрались несогласные.

VIDEO: ???????? Police fire tear gas to disperse demonstrators protesting against pension reform at #Pyramides station in central Paris pic.twitter.com/ZNniOp34dT