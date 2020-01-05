Политолог предостерег Россию от «цветной революции», реализованной США во многих странах

Политический аналитик Алексей Филиппов убежден, что российским властям стоит быть внимательнее и заранее выявлять провокаторов и организаторов беспорядков, а затем ставить их на учет.

Немногим ранее появились данные о том, что парижская полиция разогнала протестующих против пенсионной реформы в столице Франции слезоточивым газом. Средство было распылено на станции метро «Пирамид» в центре Парижа. Также полицейские активно применяли газ в районе Восточного вокзала, где тоже собрались несогласные.

VIDEO: ???????? Police fire tear gas to disperse demonstrators protesting against pension reform at #Pyramides station in central Paris pic.twitter.com/ZNniOp34dT — AFP news agency (@AFP) 2 января 2020 г.

Подобная реакция французских правоохранителей на протесты не редкость. Федеральное агентство новостей побеседовало с политологом и социологом Алексеем Филипповым по поводу произошедшего. Комментируя недавние события, эксперт подчеркнул, что главной обязанностью любой власти является создание безопасной обстановки для граждан.

«Дело в том, что безопасность населения обеспечивается в том числе и борьбой с радикализацией протестов. Ведь когда, казалось бы, мирный митинг внезапно вспыхивает громкими антиправительственными лозунгами и далее начинаются погромы, о какой безопасности вообще может идти речь? Такие ситуации необходимо пресекать на корню и для этого необходимо просто выявлять провокаторов и организаторов беспорядков в рядах митингующих. Далее имена этих людей вносить, может быть, в специальные списки, ставить на контроль и, возможно, вводить другие санкции. В общем, необходимо как-то ужесточать закон», — пояснил свою позицию собеседник агентства.

Филиппов убежден, что ужесточить закон необходимо не только Франции, где протесты продолжаются с осени 2018 года, но и России. Политолог напомнил о множестве стран, где США уже организовали «цветные революции» (Сирия, Ливия, Украина), и обратил внимание на то, что в этих государствах проходило «все как под копирку», а именно: начиналось «с безобидных мирных митингов, потом появляются провокаторы и все закручивается так, что через пару недель или месяцев в стране начинается кризис, перерастающий в гражданскую войну».

Филиппов заключил, что в России нельзя допустить реализации подобного сценария. Работа иностранных «доброжелателей» ярче всего была заметна в Москве прошедшим летом, когда российскую столицу захлестнула волна незаконных протестов и массовых беспорядков, в чем обвиняли представителей признанного иноагентом ФБК блогера Алексея.