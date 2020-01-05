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13:48   5 Января 2020
Россия

Вечно просящий «пожертвований» Навальный похвастался ужином в дорогом ресторане

Вечно просящий «пожертвований» Навальный похвастался ужином в дорогом ресторане

Блогер Алексей Навальный опубликовал видео «чинного новогоднего ужина» его семьи в ресторане. Такие записи появились на его страницах в Instagram и Twitter, чтобы наверняка увидели все.

Навальный в очередной раз подчеркнул особенность своего окружения, подписав видео «У всех нормальные семьи, а чинный новогодний ужин моей семьи выглядит так». В комментариях моментально заметили, что из предложения следует «ненормальность» его ячейки общества.

На самих кадрах все в стиле блогера: явная постановка, натянутые улыбки, плохая актерская игра и натянутость в семейных отношениях. Демонстрация такого «семейного счастья» не осталась незамеченной, отметили «Народные новости» — интернет-пользователи выразили отвращение по отношению к блоггеру.

Действительно, пока семья Навальных потчевает в ресторанах в разгар новогодних праздников, многие поверившие речам одиозного блогера находятся в местах лишения свободы. Такое положение дел вызвало негодование у сетевых пользователей:

«Пока ты кишку набиваешь, спровоцированные тобою дебилы под шконками кукарекают».

«Параллельно надо выставить фото ребят, кто сидит на нарах по политическим делам».

«А в тюрьме сейчас ужин, макароны дают»

«Без омаров не зачет. И обязательно это видео всем хомякам на нарах выслать, ну и, конечно, на Новую Землю, пусть порадуются за лидера своего, ну и донатики вышлют, надо же банкет оплачивать».

Многие вспомнили и о финансовых скандалах, которыми полнится биография отца семейства:

«Кому нужно фото жирного ужина семьи безработных, жирующих за счет обмана [матерное слово] лохов?»

«Это все питание с биткоин-кошелька ФБК (организация признана иностранным агентом в России)».

«Массовка отлично справилась со своей ролью семьи. Мы все знаем про вас, Алексей Навальный».

«Никто не подавился? Ведь вы к крабам и омарам привыкши».

В прочем, финансовый вопрос стал одним из самых популярных:

«На какие деньги вы киваете головой?»

«Откуда деньги берете на дорогие походы в ресторан?!»

«Откуда деньги на чинный ужин?»

«Алексей, вы на наворованные деньги наняли оператора?»

«Навальный, откуда деньги на кафе? Видимо, Сорос отправил, иначе никак»

«Откуда деньги на хорошее настроение».

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Автор: Анна Манц
#навальный #ресторан #критика

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