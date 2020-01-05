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 Стартовала переброска четырех тысяч военных США на Ближний Восток

Стартовала переброска четырех тысяч военных США на Ближний Восток
12:56   5 Января 2020
Весь мир

Стартовала переброска четырех тысяч военных США на Ближний Восток

Стартовала переброска четырех тысяч военных США на Ближний Восток

Более четырех тысяч американских военных мобилизуют на Ближний Восток в течение нескольких дней, пишет 5 января Associated Press со ссылкой на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США подполковника Майка Бернса.

Отмечается, что в Кувейт уже отправили порядка 700 военнослужащих, в скором времени там же окажутся  еще три с половиной тысячи десантников. Все они относятся к 82-й воздушно-десантной дивизии, располагающейся в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина.

Как указывает АP, Вашингтон опасается возможного ответа Ирана после убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранских вооруженных сил генерала Касема Сулеймани. Именно поэтому Штаты приняли решение нарастить военное присутствие в ближневосточном регионе.

Стартовала переброска четырех тысяч военных США на Ближний Восток

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Автор: Анна Манц
#сша #военные #ближний восток #сулеймани

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