Стартовала переброска четырех тысяч военных США на Ближний Восток

Более четырех тысяч американских военных мобилизуют на Ближний Восток в течение нескольких дней, пишет 5 января Associated Press со ссылкой на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США подполковника Майка Бернса.

Отмечается, что в Кувейт уже отправили порядка 700 военнослужащих, в скором времени там же окажутся еще три с половиной тысячи десантников. Все они относятся к 82-й воздушно-десантной дивизии, располагающейся в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина.

Как указывает АP, Вашингтон опасается возможного ответа Ирана после убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранских вооруженных сил генерала Касема Сулеймани. Именно поэтому Штаты приняли решение нарастить военное присутствие в ближневосточном регионе.