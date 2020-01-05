Надежный Рунет убережет россиян от токсичного влияния Запада, уверен политолог

Экономист и политолог Александр Дудчак объяснил, какие цели преследует закон о надежном Рунете. Он пообщался на эту тему с iReactor.

По его мнению, необходимо обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Всемирной паутины, поэтому такой закон действительно нужен. Он убережет россиян не только от вредоносных программ, но и от токсичного влияния западных структур.

«Я имею в виду, силы и так называемые НКО [некоммерческие организации]», — уточнил собеседник.

Специалист отметил, что попытки международных игроков вмешаться во внутренние дела суверенных стран через Сеть стали распространенной практикой. Стоит вспомнить Сирию, которую американцы оставили без доступа к интернету в 2017 году. За время отключения было установлено программное обеспечение, которое позволило Штатам следить за сирийцами.

«Это не мания преследования, не паранойя, не теория заговора. Это совершенно очевидные вещи, которые используются во всем мире. Мы видим одинаковые сценарии в разных странах», — сказал Дудчак.

В заключении, политолог напомнил, что изначально эти «цветные» революции назывались «твиттерными».