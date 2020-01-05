Информационная война Запада против России начала убивать большой спорт

Недовольство шведской команды, разгромленной Россией в хоккейном матче накануне, поведением россиян в очередной раз подтверждает общую для западных стран тенденцию к антироссийской пропаганде и несправедливому отношению.

Накануне российская сборная одержала историческую победу над сборной Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Игра подарила болельщикам все, чего они так долго ждали: накал эмоций, скорость, голы и решающий овертайм. Так, добавочное время сыграло на руку россиянам, и со счетам 5–4 сборная России вышла в финал, где сразится с Канадой.

Однако важным моментом, который прослеживается на протяжении всех соревнований, является откровенное русофобское настроение среди конкурентов, пишет New.Inform. Так, перед встречей со шведскими хоккеистами, Россия разгромила будущего соперника — сборную Канады. На фоне впечатлений от яркой игры все и забыли о том, что канадский форвард Баретт Хейтон демонстративно не стал снимать шлем во время российского гимна. После чего россияне не пожали его руку после игры. Позднее сборная Канады извинилась за поведение Хейтона, кстати говоря, капитана команды.

Хоккеисты их шведской сборной присоединились к волне несправедливой русофобской критики. К примеру, нападающий Давид Густафсон назвал голы, забитые российской командой «полной лажей» и отметил, что считает результаты матча несправедливыми. Критиковать россиян стали и за патриотические жесты. Альбин Эриксон был крайне недоволен тем, что российский форвард Александр Хованов, радуясь забитой шайбе, поцеловал герб России.

«Типичная Россия. Они рассердились, когда канадский игрок не снял шлем во время исполнения их гимна. Но, видимо, проезжать мимо скамейки соперника и целовать герб — это нормально», — заявил Эриксон.

Понять возмущение шведского хоккеиста трудно, особенно после объяснения Хованова, который признался, что «просто любит свою страну».

«Да, просто люблю свою страну, рад был. Сейчас не время радоваться. Надо не повторить ошибки, которые у нас были после Швеции, набраться сил, хорошо восстановиться. Я даже не видел, не хотел им ничего показывать. Я просто праздновал гол, соперника как-то зацепить совсем не хотел», — объяснил он.

Такое отношение к России на Западе не удивляет, оно является преобладающим и лишь процветает в последнее время. Однако ранее затрагивавшее политику, это отношение стало распространяться на сферу спорта. Наиболее ярким примером этого является недавнее решение WADA об отстранении российской сборной от международных соревнований из-за скандала, вспыхнувшего вокруг Московской антидопинговой лаборатории. Санкции не распространяют на спортсменов, не употреблявших запрещенные препараты, они смогут выступать под нейтральным флагом.

Комментируя такое решение WADA, президент России Владимир Путин отметил, что у организации нет претензий к Российскому олимпийскому национальному комитету, а значит, страна должна выступать под своим флагом.

«Такова Олимпийская хартия. Мы имеем все основания подать в CAS, подать в суд. Любое наказание — так это было еще со времен Римского права — должно быть индивидуально, и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом; наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. В основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие», — заявил президент.

В отличие от политического поля боя, где России еще предстоит научиться отбивать удары, на спортивном поле результаты ее работы видны на табло.