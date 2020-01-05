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12:15   5 Января 2020
Весь мир

Тегеран уверен, что Вашингтону не хватит смелости ударить по 52 объектам в Иране

Тегеран уверен, что Вашингтону не хватит смелости ударить по 52 объектам в Иране

Командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что Соединенные Штаты не осмелятся ударить по 52 иранским объектам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию IRIB.

«Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем», — заявил Мусави.

Ранее американский президент Дональд Трамп посыпался угрозами на Иран после заявления страны о том, что она отомстит американцам за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Напомним, ночью на 3 января Соединенные Штаты совершили ракетные удары неподалеку от международного аэропорта Багдада. Операция была выполнена против командующего силами специального назначения «Кудс», которые являются элитным подразделением иранской армии. Генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса скончались на месте.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #иран #ирак

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