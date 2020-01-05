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12:16   5 Января 2020
Россия

Около трех тысяч особо опасных преступников числятся в базе Интерпола за криминал в России

Около трех тысяч особо опасных преступников числятся в базе Интерпола за криминал в России

Порядка трех тысяч особо опасных преступников находятся в центральной базе Интерпола за нарушения российского законодательства. Об этом 5 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел России.

«По инициативе российских правоохранительных органов в 2019 году [международной организацией] издано 419 уведомлений с "красным углом"», — добавили в ведомстве.

Воспользовавшись возможностями Интерпола, Россия объявила в розыск свыше семи с половиной тысяч обвиняемых и осужденных, указали в министерстве. Также, в 2019 году в других странах были задержаны почти 200 преступников при участии Национального центрального бюро Интерпола при МВД. Из них почти 100 человек вернули России, еще 30 передали иностранным правоохранителям.

Напомним, что «красный угол» означает розыск особо опасных преступников для их задержания и последующей выдачи. Всего существует восемь уведомлений с собственных цветом.

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Автор: Анна Манц
#интерпол #мвд рф

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