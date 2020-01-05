Экс-сотрудница Cambridge Analytica рассказала о сотрудничестве с одной из партий Украины

Скандальная компания Cambridge Analytica из Британии в 2017 году работала с одной из политических сил на Украине, сообщило агентство The Guardian 5 января.

В целом, фирма оставила свой след почти в 70 странах мира, указывают авторы статьи. Подтверждающие документы публикуют в сети микроблогов Twitter через аккаунт @HindsightFiles. Согласно данным издания, за этим стоит бывшая работница Cambridge Analytica Бриттани Кайзер.

«Совершенно очевидно, что наши избирательные системы широко открыты для злоупотреблений. Я очень боюсь того, что произойдет на выборах в США в этом году, и я думаю, что один из немногих способов защитить себя — это собрать как можно больше информации», — указала девушка.

По ее словам, в то время как бывший спецпрокурор Штатов Роберт Мюллер расследовал «российский след», Cambridge Analytica работала на одну из украинских партий. Также экс-сотрудник рассказала, что скандал с данными пользователей Facebook — это часть глобальной операции по манипулированию общественным мнением.

To be continued...#Hindsightis2020 — Hindsight is 2020 (@HindsightFiles) January 2, 2020

Напомним, что данная организация работала над предвыборной кампанией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и сотрудничала со сторонниками «развода» Великобритании и Европейского союза.