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 Экс-сотрудница Cambridge Analytica рассказала о сотрудничестве с одной из партий Украины

Экс-сотрудница Cambridge Analytica рассказала о сотрудничестве с одной из партий Украины
11:55   5 Января 2020
Весь мир

Экс-сотрудница Cambridge Analytica рассказала о сотрудничестве с одной из партий Украины

Экс-сотрудница Cambridge Analytica рассказала о сотрудничестве с одной из партий Украины

Скандальная компания Cambridge Analytica из Британии в 2017 году работала с одной из политических сил на Украине, сообщило агентство The Guardian 5 января.

В целом, фирма оставила свой след почти в 70 странах мира, указывают авторы статьи. Подтверждающие документы публикуют в сети микроблогов Twitter через аккаунт @HindsightFiles. Согласно данным издания, за этим стоит бывшая работница Cambridge Analytica Бриттани Кайзер.

«Совершенно очевидно, что наши избирательные системы широко открыты для злоупотреблений. Я очень боюсь того, что произойдет на выборах в США в этом году, и я думаю, что один из немногих способов защитить себя — это собрать как можно больше информации», — указала девушка.

По ее словам, в то время как бывший спецпрокурор Штатов Роберт Мюллер расследовал «российский след», Cambridge Analytica работала на одну из украинских партий. Также экс-сотрудник рассказала, что скандал с данными пользователей Facebook — это часть глобальной операции по манипулированию общественным мнением.

Напомним, что данная организация работала над предвыборной кампанией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и сотрудничала со сторонниками «развода» Великобритании и Европейского союза.

Экс-сотрудница Cambridge Analytica рассказала о сотрудничестве с одной из партий Украины

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Автор: Анна Манц
#украина #cambridge analytica

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